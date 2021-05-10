沈集成近期成績驕人，季內已勝出45W，為爭取更高排名，旗下馬匹鬥志十足。

周一（10日）大熱天時，沈集成依然積極督操，整朝騰來騰去，非常忙碌。

沈廐周三（12日）兩匹參戰馬第三場「知道再勝」及第七場「紀利雄星」，今晨被安排到千八草地出試，「知道再勝」由潘頓負責，而「紀利雄星」則由潘明輝考驗。

沈集成一如以往先在馬房打點，然後獨自行去烽火台頂樓，居高臨下觀看整過操練過程。

當這對馬跳完後，沈集成立即急步趕返機坪接馬，高度重視。

而潘明輝除了操「紀利雄星」外，亦有為第一場「怡昌福星」於大圈考驗，沈集成當然亦有睇實，看來沈廐攻勢仍會持續。

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