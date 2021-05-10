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今季泥地賽仲食緊白果 容天鵬馬房派出一對夜泥健將 有機會得番一次手

1小時前
容天鵬季內已獲20Win

容天鵬馬房今季勝出20Win，當中田草佔17場頭馬，谷草則贏三場，至於泥地26戰全負，只獲一亞兩季。

周三（12日）沙田馬場有八場夜賽，其中六場跑泥地。

容天鵬馬房屆時在泥地賽，共派遣「鱷臨天下」、「勁得手」及「嘉應風采」應戰。

其中，第四場「鱷臨天下」及第六場「勁得手」均曾勝出泥地夜賽，容天鵬有望靠牠們打破季內泥戰悶局。

「鱷臨天下」上季三勝泥地1200米，當中兩場是泥地夜賽。

此駒今季經過三場熱身賽後，上仗跑第四，走勢有復蘇感。

這次回配贏馬功臣梁家俊，將提升爭勝機會。

「勁得手」與「鱷臨天下」同樣三勝泥地，包括兩場泥地夜戰，馬匹季內六戰已收熱身之效。

今戰換上新騎師班德禮，鬥志必堅，絕對不容忽視。

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