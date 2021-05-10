容天鵬馬房今季勝出20Win，當中田草佔17場頭馬，谷草則贏三場，至於泥地26戰全負，只獲一亞兩季。

周三（12日）沙田馬場有八場夜賽，其中六場跑泥地。

容天鵬馬房屆時在泥地賽，共派遣「鱷臨天下」、「勁得手」及「嘉應風采」應戰。

其中，第四場「鱷臨天下」及第六場「勁得手」均曾勝出泥地夜賽，容天鵬有望靠牠們打破季內泥戰悶局。

「鱷臨天下」上季三勝泥地1200米，當中兩場是泥地夜賽。

此駒今季經過三場熱身賽後，上仗跑第四，走勢有復蘇感。

這次回配贏馬功臣梁家俊，將提升爭勝機會。

「勁得手」與「鱷臨天下」同樣三勝泥地，包括兩場泥地夜戰，馬匹季內六戰已收熱身之效。

今戰換上新騎師班德禮，鬥志必堅，絕對不容忽視。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199