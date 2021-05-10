馬會於今午（10日）公佈一駒退役，為出自近期表現甚佳的沈集成馬房旗下四歲馬「包有利」。

此駒為上季度國際拍賣會新馬，身價270萬元，至今只上陣一次，剛於上周三（5日）參加谷草第四班1000米賽事，負於頭馬「天火同人」9.75馬位跑尾二。

「包有利」跑過一仗便結束競賽生涯，馬主嚴維禮與沈集成合作多年，目前仍有一匹同主馬「開心有利」養在沈廐。

另一方面，馬會亦發放剛周六（8日）賽事獸醫報告增補。

獸醫報告指出，第四場「友盈有款」（希廐）於賽後左後腿不良於行。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第十場「恭喜發才」（韋廐）表現欠佳，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

「恭喜發才」昨晨（9日）再次接受檢查時，發現右後腿不良於行。

正如競賽事件報告所述，此駒必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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