馬會首席受薪董事祁禮謙，今日（10日）發出通告。

競賽董事小組今天繼續就騎師波健士於4月17日星期六沙田賽馬日策騎「美活人生」的方式進行研訊。

小組於4月26日將研訊押後，當時波健士被指控違反香港賽馬會賽事規例第99（2）及（6）條。波健士今天承認4月26日公佈的指控。

小組在聽取有關處罰的陳詞後，決定適當的處罰為波健士由5月24日星期一開始停賽，直至6月27日星期日才可再次出賽。在此期間，香港編排了九個賽馬日。

小組接納了「美活人生」的練馬師沈集成於研訊期間呈交的證供。

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