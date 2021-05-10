本周夜馬跑沙田，日馬亦然，變成由上周六（8日）開始，沙田馬場連跑三次賽事，谷中要到下周三晚（19日）始恢復跑馬。

今周日馬編定周日（16日）進行，屆時沙田馬場設有一泥九草共十場賽事，草地採用最窄的C加3跑道，頭場將於下午1時正開跑。

這次泥草日馬是臨時出現的，皆因三班草地1200米原設兩組，最終卻只有十駒報名不足夠開兩場，變成周日僅得九場賽事。

與此同時，周三（12日）沙田泥草夜馬頭場五班泥地1200米，有多達15匹後備馬不能上陣。

結合上述兩個情況，馬會向周日沙田日賽加開一場五班泥地短途，當日遂出現新一次的泥草混合賽。

至於當日同班同程有三匹報名正選馬，在周三頭場有份跑，計為「八心之威」（韋廐）、「帝豪寶駒」（賢廐）及「怡昌福星」（沈廐）。

另外，周日五班泥地1200米有八匹正選馬，屬於周三頭場後備馬，如「全中」、「冰雪聰明」、「幸運勝駒」、「中華精神」等。

回說周日騎師陣容，波健士已完成所有押後研訊，將正式由5月26日星期三開始停賽九天。

薛恩、蔡明紹及郭能周日均停賽缺陣，彭國年同日起停賽兩天。

特別彩池方面，當日三T有19,635,138元多寶，六環彩六寶獎則有7,400,963元多寶。

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