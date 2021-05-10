希斯、呂健威及文家良獲封4月份三頭馬車，全月合計各贏八場頭馬，韋達則是5月份火車頭，近兩次賽事共取五Win。

他們被譽為季尾四大練馬師，風頭完全將頭二位蔡約翰及方嘉柏比下去。

在這次（12日）沙田泥草夜賽，希、呂、文及韋廐可謂各自各精彩，皆因它們各有一駒很有機會勝出相關場次。

希廐於第八場三班泥地1200米，以王牌馬「齊心同行」列陣。

此駒4月25日在田草熱門倒灶，於5月4日由潘頓試1050米泥閘一放到底，周三（12日）在1200米首戰泥地，有權一擊即中。

呂廐於第七場三班草地1400米，派灰馬「禪勝寶駒」應戰。

此駒過去三戰田草C加3欄兩贏一輸，至今三捷亦有兩捷在同欄發生，絕對是馬有馬性的表現。

文廐於第五場四班泥地1200米，遣新勝馬「駿皇星」參戰。

此駒移師泥地後兩戰，在同程跑獲一冠一亞不失Q，本身4月尾試1200泥閘仍見勇邁，續戰四班賽有利連捷。

韋廐於第三場三班草地1000米，以三歲新星「當家精神」攻堅。

此駒至今三戰兩贏一位皆在同程，如今操好養足體力復出，可期再下一城。

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