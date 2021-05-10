徐雨石早前在夜賽取得七連勝，雖然在上周三（5日）斷纜，不過睇番最近一次沙田夜賽，徐廐亦有贏馬，而且兩匹王牌馬更非冠即亞。

今次他替一對五班馬「太陽戰馬」及「皇冠司令」出王牌，隨時可以駁番夜賽勝纜。

今季四場五班泥地夜賽，當中三場有徐廐馬上名，包括上次沙田夜馬兩場五班賽分別有「太陽戰馬」及「皇龍司令」入Q。

練者今次又安排以上兩駒一齊於今戰上陣，而且雙雙出王牌，已盡顯出擊決心。

第一場「太陽戰馬」上仗跌至歷來新低的32分即入Q，證明目前評分已有反彈餘地，改由潘頓接手，人馬以往合作一次獲亞軍，故劍重逢可替此駒贏馬開齋。

至於「皇龍司令」近三仗均非勝即位，其中兩次由梁家俊經手，包括上場雖被頂在外叠望空仍入Q，原庄配搭再來必求補中。

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