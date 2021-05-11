周三（12日）舉行八場賽事，當中六場為泥地賽，初跑泥地馬匹數量頗多，其中不少賽前曾勝泥地大閘。

第一場「跑得寶寶」於20年12月31日在從化出試1200米，當日起步刻意搶放，直路推騎之下，維持到尾，以三馬位之先贏「榮惑」。

「八心之威」於20年9月8日由田泰安出試1050米，當日戴交叉鼻箍，馬會評語貼欄搶放，靭力增強，以半馬位壓過「得益良多」勝出。

第四場「美麗歡呼」曾贏過三次，最近一次於3月23日由莫雷拉出試1200米，當日戴耳塞，馬會評語彎位透出，走勢乖巧，以半馬位之先贏「逆市奇爸」。

「神舟時代」曾贏過兩次，最近一次於3月9日由田泰安出試1200米，當日戴頭罩及交叉鼻箍，馬會評語直路望空，一湧而過，以半馬位壓過「鎧運之星」勝出，同父馬中「紅海福星」泥地1200兩W。

「勇冠全城」於20年12月29日由梁家俊出試1200米，當日直路望空，奮力上前，以短頭位壓過「燈胆精英」勝出。

「勁得裕」於1月12日由巴度出試1200米，當日戴眼罩，馬會評語逐步加速，進步且勇，並以半馬位壓過106分「健康愉快」勝出，水準甚高。

第五場「頌聖」於4月20日由黎海榮出試1200米，當日全程外疊，逐步上前，以頸位壓過「太陽戰馬」勝出，同父馬中「青心星」曾於泥地1200入Q。

第六場「謎語」於20年12月22日由巫顯東出試1200米，當日主動搶欄，貫注到底，以四分三馬位壓過「宇宙紀錄」勝出。

第八場「合衷共濟」曾贏過四次，最近一次於4月20日由潘明輝出試1200米，當日起步敏捷，一放而回，以頸位壓過「奮鬥齊心」勝出，同父馬中「紅海福星」泥地1200兩W。

「齊心同行」於5月4日由潘頓出試1050米，當日有戴眼罩，馬會評語前速飛快，一放絕麈，亞軍「無可估計」已落後七又四分一身位，結果考閘及格，趕及報跑今戰。

「張燈結綵」雖然未贏過泥地大閘，但試過兩次泥地大閘均取得亞軍，最近一次於4月9日由莫雷拉出試1050米，當日二叠搶出，埋門被「鋼鐵福陞」趕過，以頸位之微見負，而此駒在英國金頓及溫伐咸頓馬場共兩戰膠沙地1200米全勝，今戰轉泥地提防變身。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199