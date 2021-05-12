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近四次沙田夜賽均有馬贏 安排五駒摸黑出擊 呂健威「勝」完可以再「勝」

29分鐘前
呂健威部署跑沙田夜賽一向有心得

明晚（12日）沙田夜馬跑兩草六泥，馬會近年極少編排同類賽日。

對上一次沙田夜馬有草地賽要追溯到2014年10月8日，當晚亦是跑兩草六泥。

呂健威馬房當時憑「精算率然」（已退役），在時任騎師韋達胯下勝出其中一場草地賽。

而在跨季近四次沙田夜賽中，練馬師亦只得呂健威均有馬贏共獲五Win，反映他摸黑出擊有一手。

明晚呂廐共出五駒，當中不乏爭勝分子。

第五場四班1200米泥地「陽明滿滿」，三勝同程兩在夜賽取得，上次贏馬57分，現時減至52分佔便宜。

何澤堯策騎此駒可謂駕輕就熟，排1檔起步好跑，有力爭取勝利。

第六場四班1650米泥地「勝利波幅」，曾在谷草一哩後上入位。

如今被安排初跑同程並非無的放矢，事關同父廐侶「好鬥心」六戰泥地1650米三度上名，「勝利波幅」今次轉場角逐或有突破性演出。

第七場三班1400米草地「禪勝寶駒」，上仗跑同程軟顎移位熱倒，不可作準。

復課走來一氣呵成，健康已恢復正常，明晚應有一番作為。

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