陳嘉熙今季暫時勝出四場頭馬，而最近一場勝仗是4月28日之「一拍即合」。

但他的陣上發揮穩定性仍有待磨練，好似周三（12日）頭場「常山耆寶」同尾場「元朗之星」兩匹文家良旗下馬，上次均在其胯下發揮有瑕疵。

「常山耆寶」陣中跌鞭，至於「元朗之星」則被抽秤跑法。

今次上述兩駒均易配，「常山耆寶」換上何澤堯，至於「元朗之星」則改由梁家俊執韁，應有決心拼個明白。

不過陳嘉熙亦不用氣餒，因為同場他獲得另外兩匹實力座騎「超然」同「佳景福星」上陣，如能一同打入前列，必有分頭而成一時佳話。

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