這次（12日）沙田跑八場泥草夜馬，有兩匹上次落飛馬必須跟進。

第二場五班泥地1800米，蘇保羅馬房「喜氣綿綿」季內曾勝兩場，贏馬路程為泥地1650及1800米。

此駒上仗跑谷草1800米，閘前是6.8倍相當有飛，閘前突然打到4.2倍開跑，跌幅高達38%。

可惜「喜氣綿綿」只能跑第五，今次回配潘頓跑泥地1800米，有力收復前失。

第七場三班草地1400米，「禪勝寶駒」大前仗閹後復出即勝，表現突出。

此駒上仗回師1400米，臨場由6.1倍打到4.1倍成為大熱門，跌幅高達32%。

然而「禪勝寶駒」只能跑第十，這次再戰同程，估計會再做熱門，有力還以顏色。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199