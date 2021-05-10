美國馬圈再度爆出禁藥醜聞，事件主角是當地頂級練馬師巴富特，涉事賽駒則是由他訓練新勝肯塔基打吡的Medina Spirit。

Medina Spirit日前在邱吉爾園馬場，攻下美國三冠大賽頭關2000米泥地G1肯塔基打吡。

數天後隨即傳出Medina Spirit賽後血液樣本，被驗出含有違禁物質。

彼邦馬會採取相應措施，宣佈即時禁止巴富特旗下馬匹於當地上陣，同時表明若上述檢驗結果稍後得到確認，Medina Spirit勝出肯塔基打吡的資格將被禠奪。

對於Medina Spirit被驗出含違禁物質，巴富達表示難以置信，他謂自己從沒使用禁藥，惟將配合所有調查，以示清白。

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