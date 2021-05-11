呂健威馬房近期成績持續強勢，自4月至今已豪取十場頭馬。

今期（12日）在沙田馬場，將會舉行久違的草泥混合夜賽（六泥兩草），呂廐原派遣六駒上陣，惟尾場「悅跑得」今早宣佈退出，變相只餘五駒，不過當中不乏實力馬，有望延續旺氣。

呂廐跨季近四次田泥夜戰均有馬贏，分別為「陽明滿滿」（兩Win）、「錶之銳」、「錶之未來」及「悅跑得」。

今期且是自2014年10月8日後，事隔近七年再有泥草夜賽上演，而當時呂廐亦有憑「精算率然」（已退役）在草地1200米贏馬。

呂廐沙田夜戰成績強勁，轄下今次其中兩匹參戰馬「陽明滿滿」及「禪勝寶駒」值得重視。

其中，「陽明滿滿」再次衝擊夜泥，列陣第五場四班泥地1200米。

此駒季內未勝，評分已由63分降至52分，乃上季第二捷時的評分。

今次賽前操練復見積極，加上曾三勝同班同程，值得重視。

至於列陣第七場三班1400米的「禪勝寶駒」，近兩戰雖熱倒，但畢竟季內曾於第三班贏馬。

今場對手不多，此駒連同「陽明滿滿」一併由馬房殺手何澤堯壓陣，有望助呂健威再度於這個夜馬賽日重溫勝利滋味。

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