剛周一（10日）公佈嘅遮打盃參賽名單，準馬王「金鎗六十」榜上有名。

但最終會唔會參加呢場2400米一級賽，力爭做三冠馬王，呂健威話「金鎗六十」目前只係先報名，會唔會出賽仍需要考慮。

今場只有九匹馬報名，但未跑已新聞多多，韋達馬房嘅「將王」喺打吡同皇太后紀念盃搏失，練馬師決定飛起田泰安換人，但人選到呢一刻仍未落實。

大家都以為會係喺莫雷拉同潘頓之間兩揀一，但前者騎「時時有餘」，後者則策「時時精綵」打衛冕戰。

而安仔就會騎苗廐馬「勇戰神駒」，同一個馬主家族擁有嘅「勇猛神駒」就由潘明輝壓陣。

韋達上季開倉後同巴度合作無間，但小記周二（11日）收操時問過巴度，佢話呢場一級賽仍未有座騎。

另一位外籍大師傅史卓豐亦回覆同樣嘅答案，彭國年、賀銘年、薛恩今季騎韋廐馬嘅成績唔算突出，近期頻頻贏馬嘅梁家俊，今季仍未同韋廐合作。

根據馬會規定，見習生唔可以參加一級賽，即係一定唔會由徒弟周俊樂策騎，究竟「將王」嘅新騎師人選係邊個，韋達都要謹慎考慮。

撰文：林湛穎

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