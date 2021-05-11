周三（12日）沙田舉行八場泥草混合賽，第三場三班草地1000米「當家精神」，在港三戰同程取得兩冠一季，今次再跑直路賽，備受馬迷關注。

「當家精神」馬主黃清華的太太黃蔡秀文透露，今仗應是此駒季內最後一次上陣。

黃蔡秀文說：「韋達向我們表示，目前『當家精神』狀態很好，並大讚馬匹鬥心很強，唯一缺點是不太懂得換腳，難免影響進度。」

「我們希望『當家精神』多跑下能夠有所進步，快些學懂換腳。」

「此駒身形不算龐大，但勝在鬥心強，由於上仗贏馬後加了6分，故今仗起用見習生周俊樂操刀，希望減磅有助發揮。」

「我們計劃讓『當家精神』跑完今仗後便提早唞暑，留待下季再出賽，畢竟牠現在才三歲，希望牠可在今仗繼續交出好表現。」

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