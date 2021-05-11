馬會剛周一（10日）公佈今屆遮打盃報名名單，呂健威馬房之鎮倉寶「金鎗六十」榜上有名。

「金鎗六十」是上季四歲三冠王，季內已攻陷三冠大賽首兩關1600米董事盃及2000米香港金盃。

不少「金鎗六十」之粉絲都好想知道，此駒真的會出戰遮打盃嗎？

「金鎗六十」馬主陳家樑坦言仍未作最後決定，他說：「『金鎗六十』只是報名遮打盃，未必會跑，始終2400米未有太大把握，我們仍需要審慎考慮。」

「威哥（練馬師呂健威），Vincent（騎師何澤堯）和我三人，均以『金鎗六十』之健康為大前提，一切以其前途為重。」

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