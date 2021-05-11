姚本輝季內勝出27場頭馬，當中兩場來自泥地，包括「醒神」及「百寶袋」均以大熱身份取勝。

周三（12日）沙田夜賽，第二場五班泥地1800米之「無極戰士」，自從降落五班後，走勢漸有進步。

「無極戰士」上仗初跑谷戰得第三，首次在港上名，姚本輝表示這匹「遙遠星空」之子嗣外型討好，可惜跑落表現不似預期。

幸好這匹四歲馬仍處盛年，現時不斷成長，加上在五班有點微利，相信會繼續交出好表現。

雖然「無極戰士」之同父馬，跑泥地成績並不突出，但他估計「無極戰士」可以勝任泥地，不妨拭目以待。

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