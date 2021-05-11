周三（12日）沙田夜賽，田泰安騎足八場，其中第四場四班1200米泥地的「神舟時代」，在港三戰均由田泰安策騎跑草地，今次初跑泥地，田泰安道出箇中原因。

田泰安受訪時說：「『神舟時代』仍未百分百學懂競賽技巧，馬兒服役至今，在陣上犯下幾個錯誤，我和丁冠豪一直努力教導牠，希望馬兒能夠糾正這些毛病。」

「正因為『神舟時代』在陣上犯下許多錯誤，馬兒曾經很搶口，不知道如何發力加速。」

「馬兒正緩慢地進步，即使牠出賽時，馬兒仍未完全學會競賽技巧，今次出戰泥地是一個好嘗試，馬兒曾在泥閘有良好表現，希望在陣上不會犯錯，可在泥地試出彩虹。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199