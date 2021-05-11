莫雷拉近期演出未算標青，其宿敵潘頓剛周末（8日）連中三元後，莫雷拉目前以119場頭馬排騎師榜首位，以14場頭馬領先次席之潘頓。

對於今屆冠軍騎師之爭，潘頓今晨（11日）接受訪問時開腔回應說：「我當然希望爭取更多頭馬，追近一點莫雷拉，但這並不容易。」

「大家可以看看目前居於練馬師首兩位的蔡約翰及方嘉柏，兩人都是莫雷拉今季的重要支持者。」

「莫雷拉擁有大馬房支持，手握好多優質座騎，加上雷神目前領先我十多場頭馬，我要力追落後，任務真是不容易，但我會盡力。」

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