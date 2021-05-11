香港雖然容許從約20個國家的賽駒進口運港服役，不過現時大約1,300匹現役馬之中，絕大多數均是來自澳洲及新西蘭。

其中，近年在港較為受歡迎的父系「盡善盡美」、「遙遠星空」、「摘星勇驥」、「至高無極」、「達先寶馬」全數出自澳紐，這些子嗣大多數均非常早熟且善跑短途，相當適合香港賽事模式。

除了上述大熱種氏以外，「登名門」（Denman）雖然在港後代數量不多，但是牠們整體表現早熟，能夠在競賽生涯早期交出成績，今季更誕生在港首匹一級賽冠軍「旺蝦王」。

「登名門」子嗣還有另一大特色，便是牠們與莫雷拉相當合拍，須知雷神曾夥拍「旺蝦王」、「弛曜風」、「天外天」、「王者奇兵」及「帶榮來」（已退役）五匹此系後代贏馬，其中前四駒更是初次策騎便凱旋而歸，表現十分出色。

沙田馬場周三（12日）舉行八場夜馬，莫雷拉將會初次夥拍「旋里多彩」上陣，此駒同樣是「登名門」子嗣。

「旋里多彩」近仗非泥地1200米不跑，今季首戰亦曾在此程有頭馬進賬，可見幕後已找到此駒最佳出路。

賽前「旋里多彩」操練工夫非常積極，在雷神胯下試了兩課大閘，準備充足下可望再度高奏凱歌。

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