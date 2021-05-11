沙田馬場明晚（12日）有八場夜馬跑，從化兵比比皆是，其中兩匹特別值得關注。

第四場四班泥地1200米，「鱷臨天下」以往曾兩勝夜泥，上仗跑第四走勢復蘇。

此駒上仗賽後不久，即運往從化受訓，並在當地試泥閘跑第二。

「鱷臨天下」今次回配贏馬功臣梁家俊，兼排3檔靚位，有力爭取今季首捷。

第五場四班泥地1200米，「特駒聯盟」季初兩連勝後戰績滑落，但所負距離不遠。

此駒4月尾曾往從化短暫受訓，並在當地進行過快跳工夫。

今次「特駒聯盟」回配贏馬功臣田泰安，有機會再在泥地揚威。

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