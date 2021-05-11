馬會於今天（11日）公佈有兩駒退役，這一對除名馬不約而同均有傷患底子。

沈集成馬房的「帝豪福星」來港三季只跑過10場，四場頭馬紀錄均在頭四場直落連勝，最高成就則要數到年初於一級賽百週年紀念短途盃（1200米），相隔13個月上陣取得亞軍。

總結「帝豪福星」在港累積超過870萬元獎金，奈何因健康問題如多次發現氣管有血、腹絞痛、腳部問題致不能常出賽，至今天更宣佈退役。

另一匹除名馬為葉楚航馬房「得意」，本身亦有喘鳴、氣管有血等傷患紀錄，服役三季出賽19次只贏過一場，累計獎金有50萬。

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