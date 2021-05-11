周日（16日）沙田十場泥草混合賽，共有四位騎師停賽，包括郭能、薛恩、蔡明紹及彭國年。

第二班1000米草地：「大紅包」上場配何澤堯贏馬，今仗騎者策「包裝太保」，前駒帥權由潘明輝接手。

第二班1400米草地：丁廐的「悅風雲」在港兩戰名次均雙位數字，今仗卻獲得莫雷拉垂青。

第三班1200米草地：「莫浪求」上場在潘明輝胯下搏失得亞軍，今場易配莫雷拉。

第三班1600米草地：「博愛友威」上場在蔡明紹胯下跑第四，騎者停賽，由田泰安接手。

第四班1400米草地：「機緣巧俠」配梁家俊胯下第四名，今仗換上巴度，後者曾為該駒取得兩W。

第五班1200米泥地：「怡昌福星」上場配波健士得第八名，今仗由潘頓執韁。

「金剛石」上場在彭國年胯下跑第二名，今仗改配莫雷拉。

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