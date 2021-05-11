周三（12日）沙田夜賽，潘頓座騎實力不俗，有力增添頭馬進賬，其中他對「知道再勝」較有期望。

第三場三班草地1000米「知道再勝」，今季三出三捷未逢敵手，今仗力爭第四捷。

潘頓受訪時說：「『知道再勝』表現穩定，上場最後四百米我已開鞭，一度擔心追唔切，幸而在最後二百米，馬兒維持強勁走勢，那時我才感到牠有力爭取勝利。」

「『知道再勝』上場雖然輕勝對手，但付出不少體力，因此沈集成讓牠小休，並成功令此駒，培養出新鮮感。」

「最近試閘在我胯下一放到底，走勢令我十分滿意，今戰再跑直路賽，希望可保不敗之身。」

另外，第六場四班泥地1650米的「恆駿寶駒」，上仗爭同程排11檔，早段被阻，仍可在潘頓胯下後上掄元，可見老馬有火。

潘頓說：「『恆駿寶駒』老而彌堅，值得尊重，馬房保養功夫得宜，九歲馬健康良好，戰鬥力仍在。」

「『恆駿寶駒』上仗磅重檔劣，仍能後上擊敗對手取勝，我希望牠今仗仍交出水準。」

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