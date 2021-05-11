田泰安是今季贏泥地最多騎師，共取得11Win，如果畀佢座騎抽埋內檔就不得了。

翻查今季泥地1200米戰果，田泰安共有四駒排一檔或二檔跑同程，結果取得三冠一亞，入Q率百分百佳績。

周三（12日）他的同程座騎中，頭場「翡翠劇院」（姒廐）和尾場「文明之星」（丁廐）皆排內檔，可延續優良數據。

第一場五班1200米泥地「翡翠劇院」，上仗跑同程排11檔仍可入Q，難度甚高，復課狀態有進無退，今仗抽二檔形勢轉好，有力先拔頭籌。

第八場三班1200米泥地「文明之星」，四戰同程排獲冠季殿各一，路程拿手，馬匹狀態保持大勇之境，排一檔好跑，田泰安駕輕就熟，食尾糊機會大。

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