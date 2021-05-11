弱勢華將近期逐漸抬頭，陳嘉熙及黃皓楠近期分別憑「一拍即合」及「雙天至尊」贏馬，後者更藉此敲響季內勝鼓。

沙田馬場今期（12日）舉行八場夜馬，則迎來楊明綸打破本身超過三個月的齋缽，須知其師公希斯將兩匹近況不俗的「皇帝金」及「齊心同行」交予他發揮。

第七場「皇帝金」雖然五戰皆未嘗上名，不過連仗皆所負不遠，反映這匹四歲澳洲自購馬進度已踏入正軌。

今戰楊明綸難得保住「皇帝金」帥權，騎者必定在陣上努力發揮，機會不容輕視。

第八場「齊心同行」賽前試泥閘大勝7.25馬位而回，前速飛快之輩跑泥地十分適合，今仗可望重拾勝軌。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199