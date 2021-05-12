第二場第五班1800米泥地：「無極戰士」上場終於在谷草1650米跑入一席第三，錄得首次上名。

今場原裝配搭轉跑泥地，翻查晨操紀錄，曾經試過一次泥閘輕鬆有走勢，所以今次安排應該唔似玩玩吓。

昨日（11日）開飛11倍，5點輕輕回上13倍，現時落番7.5倍，2.4倍位置。

墊底飛到位，睇飛係有信心，今場最佳冷馬。

「賞心星」今季除咗季初幾場表現穩定之外，其餘都係乏善足陳！

今場再跑泥地1800米，馬匹評分已由季初39分減到今場28分，相信應該會有些少著數。

今場初配賀銘年上陣，睇下會唔會有新火花擦出。

昨日開飛12倍，5點企住13倍，現時19倍W，5.9倍位置。

有些少早飛支持，不過相信呢隻馬臨場都係在10倍附近徘徊左右，都可以畀一票佢。

「靈鋒」今季雖然跑過兩次入位，但其餘表現非常一般。

今場練馬師安排轉跑泥地1800米，睇下呢次轉變會唔會畀到馬匹新鮮感，讓馬兒會有截然不同嘅演出。

昨日開飛15倍，5點落到10倍，現時企住11倍W，3.8倍位置。

有早飛支持，票數比預期多，睇飛有信心今場入位甚至乎贏馬掃晒。

「向前看」呢匹曾經贏過泥地嘅馬匹，今季跑咗八次都未能上名，馬匹評分已由季初26分減到今場14分，已跌入淘汰邊緣。

今場練馬師安排跑返擅長嘅泥地，強配巴度上陣，負輕磅，排位好，相信必定把握機會，贏馬救馬。

昨日開飛7.9倍，5點回上9.4倍，現時14倍W，4倍位置。

明顯墊底飛到位，雖然馬房勢頭較弱，但呢匹馬跑泥地表現總算穩定，睇下今場可唔可以把握形勢贏番場。

提供：6無極戰士、8賞心星、11靈鋒、14向前看

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