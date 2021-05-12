法籍騎師巴度肯接超磅馬成績好，近六匹113磅座騎獲兩冠兩亞一季，成功率極高。

如上周六（8日）就有「友盈友福」（鄭廐）以半冷門身份殺入Q位。

周三（12日）巴度共策六駒上陣，只有「向前看」是113磅座騎，值得高度重視。

第二場五班1800米泥地「向前看」（鄭廐），一戰同程即入位，路程合腳法，上季27分贏馬，現時減至14分在港新低，優勢立見。

「向前看」今次突然強配巴度，練者鄭俊偉部署似樣，騎練五月份合作兩駒皆獲亞軍，此駒必成冷門博得過。

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