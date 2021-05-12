對上一次沙田夜馬有草地賽事編排的日子，要追溯到2014年10月8日。

當晚亦是跑兩草六泥，成績最好馬房是文家良，分別憑「永得米」和「常勝龍王」（均已退役）起孖。

今期（12日）文家良共出五駒，第一場「常山耆寶」和第五場「駿皇星」皆擅泥地1200米，可助馬房事隔七年再在沙田泥草夜賽揚威。

第一場五班1200米泥地「常山耆寶」，四捷皆在同程取得，路有專長，上仗後追第四，走勢已見復蘇，評分大利可反彈。

第五場四班1200米泥地「駿皇星」，兩戰同程獲一冠一季，路程首本，新勝猶勇，最夾巴度可再下一城。

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