「幸運」系馬主梁啟徽養馬多年，現時嚟到佢囝囝呢一代，兩位公子梁文謙同梁文鴻養馬冇跟老竇用「幸運」做牌頭，佢哋有份嘅團體馬叫「雷霆戰駒」（蘇保羅馬房），望落去以為係套電影名。

「雷霆戰駒」今季出道跑咗八次，近三仗跑泥地賽得一亞一季，可見場地性能唔錯，上賽原本繼續用莫雷拉出擊，點知入直路一度未能望空，最終跑第六輸三個幾馬位，輸在際遇唔好。

今次（12日）此駒捲土重來再跑泥地1650米，莫雷拉最終騎同場「金津一號」（苗禮德馬房），「雷霆戰駒」就換潘明輝騎，呢位華將出名係拼命三郎，難得獲蘇保羅供應呢匹實力馬，實同你雷霆萬鈞鍊到盡。

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