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英國古活賽期有項慈善賽 只限女將參加 戴圖理與高仕登間接正面交鋒

1小時前
Magnolia Cup是全女班騎師慈善賽，今年來到第十屆。（互聯網）

熟悉英國賽馬的朋友，應該都知道每年7月底就是光榮古活賽期，屆時將會有一系列一級賽上演。

不過原來在2019年，就有一項全女班策騎的1100米慈善賽Magnolia Cup，因由一位阿拉伯女性戴着頭巾勝出，成為全球熱話。

而今年七月，這項迎來十周年的賽事將會載譽歸來，而且依舊話題性十足，因為著名騎師戴圖理的女兒Ella Dettori將會出戰此項賽事，為一眾於疫情下難以就業的女性籌款。

另外，與戴圖理合作無間的練馬師高仕登，他的女兒Thea Gosden-Hood亦會一同列陣，這對黃金騎練組合如今讓他們的女兒同場競技，可謂十分有看點。

Magnolia Cup將會於7月29日，即光榮古活賽期第二天的薩塞克斯錦標賽日舉行。

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英國慈善賽戴圖理高仕登
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