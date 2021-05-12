今次（12日）的周中夜馬移師沙田馬場上演，是自從2014年10月8日以來，相隔七年再有泥草地夜賽上演。

頭兩場俱由第五班擔綱演出，結果均跑出正路賽果，連開兩條大熱Q。

繼「翡翠劇院」（姚廐）先拔頭籌之後，大熱門馬在第二場五班1800米泥地賽事繼續發威，來自蘇保羅馬房的「喜氣綿綿」今仗隔紗又贏，五歲馬最近五仗內三捷於同程。

而且無獨有偶，此駒近三次跑泥地均遇上徐雨石馬房「皇龍司令」，結果皆與牠構成連贏位，當中包括兩次勝出及一次平頭冠軍。

當中，「喜氣綿綿」與「皇龍司令」在今季406場次碰頭跑泥地一哩，彼此殺得難分難解，最終成為平頭冠軍，而之後兩仗，包括今晚再次相遇，俱由「喜氣綿綿」氣走「皇龍司令」取勝。

蘇保羅說：「『喜氣綿綿』搵到最佳出路，牠很喜歡在泥地上陣，今場的對手與前仗贏馬時差不多。」

「潘頓很夾此馬，發揮出水準，贏馬也是很合理的。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派23元及18元，二重彩派104元。

跑獲第二至四名馬匹為「無極戰士」與「生生發發」。

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