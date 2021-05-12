第五場第四班1200米泥地：「特駒聯盟」上場減夠分落第四班跑同程又再接近，今晚（12日）重配贏馬拍檔田泰安，相信食指再動。

昨日（11日）開飛10倍，5點企住10倍，現時落到8.3倍W，2.7倍位置。有早飛支持，睇飛今場不勝有位。

「駿皇星」近兩場轉跑同程搵到突破，上場輕鬆贏同程，今仗原裝配搭繼續跑同程，似有食過翻尋味感覺。

昨日開飛8.2倍，5點落到7.5倍，現時進一步落到3.7倍W，1.6倍位置，早飛浸浸落，睇飛今場依然有信心。

「威武承傳」繼續用周俊樂減磅跑同程，雖然要排最外檔起步，但呢匹馬今季跑得比較少，相信體力方面會較優勝。

昨日開飛4.1倍大熱，5點回上9.3倍，現時15倍W，3.5倍位置。

雖然有回飛跡象，但要留意臨場賠率走勢，相信閘前應會落到6至7倍左右，但無論如何可以畀一票佢。

「一路順風」跑田泥1200米表現最準，今場轉用賀銘年上陣，係一路奇兵。

昨日開飛9.4倍，5點企住9.4倍，現時9.6倍W，2.9倍位置，墊底飛好硬淨，今場排到好位起步，入三甲冇問題。

提供：2特駒聯盟、1駿皇星、5威武承傳、9一路順風

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