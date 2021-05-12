原本已是季內暫時泥地贏馬最多的騎師田泰安，在今晚（12日）沙田六泥二草夜賽一樣有貨交，分別勝出頭尾場兩組泥地短途賽。

今戰田泰安憑「翡翠劇院」（姚廐）先拔頭籌，再於第八場第三班1200米策騎「文明之星」（丁廐）食尾糊，兩匹頭馬均屬大熱門。

「文明之星」早在2月尾已在田泰安胯下贏同程打開勝門，今仗人馬合作取得第二Win。

「文明之星」在最後200米透出後，雖一度被後勁馬「協進神駒」（韋廐）力追，但在田泰安施展連環鞭之下，最終險勝馬頸位力保勝果。

今戰同樣起孖的見習騎師周俊樂，今場策「協進神駒」入Q增添6分，累積34分勝出今期騎師王。

第八場單Win及組合獨贏A2分別派49.5元及19元，二重彩派433元。

跑獲第三、四名馬匹分別為「激賞」與「元朗之星」。

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