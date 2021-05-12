灰馬在這次（12日）久別重逢的泥草夜賽出盡風頭，須知跑罷第七場三班1400米，整晚已有三匹灰馬報捷，成為近期一項紀錄。

牠們分別為第二場「喜氣綿綿」（騎師潘頓）、第六場「金津一號」及第七場「紅旺」（騎師皆為莫雷拉），而且都是大熱門。

當中，葉廐「紅旺」夥拍莫雷拉貼欄一放到底掄元，累積近五戰四冠一亞不失Q，本身服役四捷俱於1400米，今仗且是首戰三班賽即贏。

這匹五歲灰色新西蘭自購新馬季初易主前一戰開齋，易主後至今四出三冠一亞，表現大熟大勇。

新馬主俊暉團體當日以151.08萬元投得「紅旺」，如今已在牠身上贏得約155萬獎金，可謂投資成功。

雷神季內暫三策「紅旺」出賽，結果替其於近三戰跑1400米全勝，人馬堪稱最佳拍檔。

這位榜首騎師今夜在沙田馬場尾段發威，連勝第六、七場一對大熱門「金津一號」及「紅旺」起孖，領先騎師王進入最尾第八場三班泥地短途。

第七場二至四名順序為「紀利雄星」、「禪勝寶駒」及「將耀」。

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