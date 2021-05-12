周三（12日）沙田夜賽編六場泥地，另加插兩場草地用C加3跑道作賽，是相隔七年後再舉行田草夜賽。

兩條賽道目前均掛好地牌，度地儀及硬度計指數分別為2.70及8.56，頭場開跑時間為晚上7時15分。

睇番最近3月31日夜泥大利彎位守內叠馬匹，逾半場次頭馬由守前三位入直路馬勝出，而且貼欄馬匹明顯佔優。

不論是前置之「威武承傳」及「中華威威」，抑或居中後上的「恆駿寶駒」及「逍遙自在」，都係彎位貼欄下建功。

今戰列陣馬中，頭場「嘉應風采」三次跑夜泥未失三甲，憑出色場地性能可先拔頭籌。

另外，第四場「中華威威」及第五場「駿皇星」上仗正是於3月31日泥地夜賽勝出，贏完等番夜泥才上陣可添食。

草地方面，13至14及14至15馬季曾舉行過14場田草夜賽，放頭馬竟拎到五冠五亞一季一殿，僅兩駒不入前四名。

第三場「知道再勝」、第七場「紅旺」等具前速馬匹，都可加以考慮。

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