最近一次分級賽皇太后紀念盃（三級賽2400米）已於5月初舉行，結果由沈集成馬房「勇猛神駒」爆冷捧盃。

該仗有份參賽同時亦為這一項錦標2019年盟主的賀賢馬房「好好瑪」，自從奪標之後，近兩季交不回以往水準，今天（12日）正式退役，結束其在港四季競賽生涯。

「好好瑪」至今上陣25次，共取得4冠1季上名紀錄，獲獎金超過900萬元。

另一方面，霍利時馬房六歲馬「金鷹翱翔」轉交華籍倉主呂健威訓練，馬主之一的馬鏡澄，現時個人名下馬有「鴻運飛鷹」一樣養在呂廐。

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