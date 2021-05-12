姚本輝一向熱衷支持新騎師，早前馬雅奪得在港首場頭馬，正是夥拍姚廐賽駒「海島材子」。

沙田馬場周日（16日）舉行十場日馬，姚本輝則鼎力支持班德禮，兩人將合作「醒臣」、「自然力量」、「活力長勝」及「綠續爆發」共四駒上陣。

角逐四班1200米的「活力長勝」季內角逐同程七次，唯一上名正是在C加3跑道。

該役「活力長勝」在梁家俊胯下後上如箭，最終僅不敵頭馬「神駿馬車」半個馬位跑第三，後駒隨後升上第三班亦能上名，可見前駒實力不差。

「活力長勝」早前已於谷夜打開轉廐勝門，為自己帶來突破。

周日夥拍騎功硬淨的班德禮可謂深慶得人，有力再度贏馬。

另外，「綠續爆發」近仗連番跑近，今場再戰田草1400米有權提升名次。

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