周三（12日）頭場五班泥地1200米，姚廐的「翡翠劇院」可以優先選擇。

這匹馬上仗轉倉初出即獲亞，今仗抽得內檔有遮擋應有助發揮，之前跑同班同程亦入Q，坐位望贏。

另外，文廐七歲老馬「常山耆寶」亦有力一爭，此駒所有上名皆跑此程所得，剛戰入直路一度冇位兼騎師跌鞭亦得第四。

今戰回配贏馬拍檔何澤堯，馬匹在淘汰邊緣鬥志鮮明，後上馬排外檔影響不大，可望提升名次在三甲中佔一席。

至於尾場三班泥地1200米，先揀縮程賺級數的「元朗之星」。

此駒過往一戰同程獲季，只負於「錶之未來」及「醒臣」，近期跑泥地一哩亦入過Q，今仗值得再追。

同場主要對手，應該是韋達馬房的「協進神駒」。

「協進神駒」剛戰在同程後上不及而僅負已算本事，因當日的泥地賽道特利前置馬，今戰預計步速夠快形勢有利，續入三甲應無難度。

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