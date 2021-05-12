周三（12日）雷神輸怕粉絲，全日竟然齋贏兩倍「大紅蜂」，騎師王、各駒獨贏飛全部泡湯，今次捧W真係唔考慮佢啦！

第七場三班1400米，告東尼馬房「將耀」今次大堆頭用潘頓，擺明好有決心交代，雖然人馬過往合作未得過，但當時對手強，其中一場仲係經典一哩賽，當時只輸畀「金鎗六十」4.5馬位跑第五，實際表現不俗。

「將耀」經過一輪減分，現時只評70分新低，比初出贏馬時仲要低7分，有晒反彈條件。

今場對手「紅旺」、「大眾開心」畢竟升班，而且分別只贏「虹鴻」、「果然友」；相反「將耀」季初同程僅以短馬頭位輸畀「勁搏」，點計都唔同級數。

潘頓現時爭冠心切，聽講仲好主動搵實力馬騎，馬本身亦已兩季冇贏，幕後恨贏恨到發燒，正常今仗輪都輪到，唔捧WP你就笨。

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