馬主王志達過往養過三匹個人名義馬，都由呂健威訓練，其中「無雙小子」（已退役）贏過五場。

今季佢匹新寵「得力寶駒」亦養喺呂廐，出道跑兩次新馬賽得一冠一亞，可知馬主王志達同呂健威一直以來合作愉快。

近年王志達鍾情引入美國馬，除咗「得力寶駒」，佢同朋友合夥嘅團體馬「禪勝寶駒」亦係美國PPG。

「禪勝寶駒」係一匹毛色灰到近乎白嘅四歲馬，長相算幾特別，出道至今已贏過三場。

馬匹大前仗贏三班1200米姿態唔錯，但近兩仗表現失準，上次仲跑到軟顎移位，今勻對症下藥，首度綁脷兼用交叉鼻箍，可針對唞氣方面問題，話唔定可施回馬槍。

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