周三（12日）晚沙田夜馬賽，角逐第八場三班泥地1200米的「齊心同行」，被希斯視為馬房重要的新血籌碼。

此馬在港初出，在田草1200米在潘頓胯下一放到底掄元，跑第二的「叻叻精彩」再出即補中成功。

「齊心同行」上場初次升上三班，可惜在田泰安胯下熱倒而回，今場易配希斯的徒孫楊明綸，且初跑泥地，力求試出彩虹。

希斯說：「『齊心同行』上場表現失望是有藉口的，此駒於陣上可能舌頭後移，因此我於緊接下來的操練中，替該駒試綁繫舌帶。」

「為了加多層保險，我會讓『齊心同行』今仗同時加配眼罩，因為牠在試閘加配此配備，走勢都非常悅目。」

「楊明綸已有一段時間未贏馬，我真是非常渴望『齊心同行』為騎者帶來頭馬進帳。」

「這匹質新馬近期試閘走勢令我滿意，跑來有前速，希望牠今仗可以收復前失。」

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