四屆巴西冠軍騎師波健士，早前策騎「美活人生」及「文武先鋒」的騎法，被小組秋後算賬。

波健士在「美活人生」一案承認違反香港賽馬會賽事規例第99（2）及（6）條，最終被判罰由5月24日星期一起停賽，直至6月27日星期日才可再次出賽。

雖然騎者事業失意，不過在家庭上就相當得意，須知在日前其太太Hortencia誕下男嬰，替波健士家庭增添一位新成員。

波健士即將面臨逾一個月的停賽，近期騎者定必在陣上打醒十二分精神，務求在停賽前賺得更多奶粉錢。

今期（12日）沙田夜馬，波健士僅有一匹座騎「魅力漢子」，且看人連喜事精神爽下，能否以一場頭馬送給自己的兒子。

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