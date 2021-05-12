當年電視劇一句「人生有幾多個十年？」真的令唔少人會思考，更何況如果你可以和老婆度過二十四年，當然更要慶祝感恩。

剛周一（10日）韋達就在自己的社交平台上貼文放閃，原來當天是他與太太Nikki的結婚二十四周年紀念日，真的是非常值得慶祝的日子。

去到來年，二人更是銀禧紀念日，相信到時韋達一定要大搞一番。

韋達和太太育有一女一子，湊成一個「好」字，兩位小朋友更在香港出生長大，現時更不再是小朋友，已變成大人。

韋達在港有成功的事業，又有美滿的家庭，可算是不少人的典範。

撰文：關志彬

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