據法國媒體報道，三屆法國冠軍騎師布達德與另一位騎師白尚雅（Pierre Bazire）被指與今年二月一宗強姦案有關，日前在尚蒂伊馬場被警方拘捕。

據悉當事人為當地馬圈人士，她在二月出席在卡涅（Cagnes-sur-Mer）舉行的派對時，其飲品疑似在未經其同意下被落藥，最終在沒有知覺的情況下被性侵。

布達德早前已在社交媒體表示，他在三月已受到相關指控，他認為自己被無理指責，並指本身並無做錯任何事。

今次並非布達德第一次陷入相關醜聞，本身在去年已被控他在2015年性侵一名19歲女子，當時騎者強烈否認指控，最終因證據不足而未有立案起訴。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199