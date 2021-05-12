今晚（12日）沙田夜馬頭三場賽果正路，大熱門錄得兩冠一亞佳績，然而跑到第四場第四班泥地1200米，被捧至2.7倍的大熱門馬「美麗歡呼」（蔡廐）演出卻不似預期，前四名不入。

第四場外籍大師傅統統冇影，三甲由華將包辦，勝出馬「鱷臨天下」（容廐）至今四捷全於同程，鞍上人都是梁家俊，而其中三仗俱屬泥地夜賽，這匹六歲馬堪稱現役夜泥專家。

至於亞、季軍馬匹則分別是潘明輝的「活力爵士」（葉廐）與巫顯東座騎「八進」（賀廐），這場由本地薑構成的三重彩，派彩近二萬六千元。

容天鵬說：「『鱷臨天下』上場跑完後，氣管有血，我安排牠小休，讓馬兒的健康回復正常。」

「今場跑道形勢對牠有利，加上同場對手不強，排3檔有利，出閘順利，早着先機，梁家俊騎慣騎熟，故此順利取勝。」

「『鱷臨天下』本身有喘鳴症，從化訓練基地的環境有助馬兒康復，這有助加速此馬回復元氣。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派85元及20.5元，二重彩派2,698元，跑獲第四名的是「中華威威」（徐廐）。

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