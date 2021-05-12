第八場第三班1200米泥地：「協進神駒」上場跑同程僅負頸位搏殺失手，今場（12日）原裝配搭再挑戰同程，相信應該會有更高把握。

昨日（11日）開飛11倍，5點輕輕落到9倍，現時企住8.9倍W，2.5倍位置。

雖然早飛唔算多，但相信臨場必會落飛，但無論如何以上場水準嚟睇，今場不勝有位。

「再大大」前仗升上第三班跑同程僅以短馬頭得第三名，水準甚高，而上場轉跑草地都能入位，證明馬匹狀態勇銳。

今場重跑返贏馬路程泥地1200米，改用巫顯東上陣，負輕磅，排好位，睇吓可唔可以幫馬房贏到一場寶貴嘅頭馬？

昨日開飛5.8倍大熱，真係估唔到！5點輕輕回上6.2倍，現時7.4倍W，2.3倍位置，早飛相當硬淨，睇飛好有信心今場再贏，要兼顧。

「元朗之星」重跑泥地1200米轉用梁家俊，冷味十足，昨日開飛8倍，5點回上13倍，現時15倍W，4倍位置。

早飛雖然唔算多，但以博冷門呢講，呢隻馬啱晒要求。

「文明之星」近幾仗跑同程有贏有位，水準不過不失。今場繼續安排跑同程排到黃金一檔，對馬匹嚟講，沿途可慳腳程，相信要走入一席應該唔難。

昨日開飛6.6倍，5點落到6倍，現時3.7倍W，1.7倍位置大熱。位置飛幾硬淨，睇飛嚟講今場應有三甲。

提供：8協進神駒、10再大大、6元朗之星、5文明之星

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