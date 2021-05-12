第三場第三班1000米草地：「知道再勝」今季跑三場同程贏晒，表現一場比一場進步，今場繼續報跑同程係明智之舉。

雖然今仗要負頂磅上陣，但同場對手似是而非，相信可以輕鬆四連捷。

昨日（11日）開飛1.6倍，5點1.8倍，現時1.3倍W，1倍位置。

早飛勁到不得了，睇飛好有信心篤定再贏。

「當家精神」今季另一匹三歲自購新馬，季內跑三次同程兩勝一位，表現非常出色。

今場依然報跑同程，重配贏馬拍檔周俊樂減磅上陣，兼有運排到外檔起步，相信有力一鬥。

昨日開飛6.4倍，5點落到5.6倍，現時5.4倍W，1.3倍位置。

早飛當然有，如臨場閘前有飛落，就反映有決心爭勝。

「精彩勇士」跑田草1000米表現尚算穩定，今季季初亦能交出頭馬，近兩場再跑同程都能入圍。

今場繼續跑同程，改配田泰安上陣，要求跑入一席應該唔難。

昨日開飛9.3倍，5點落到8.2倍，現時13倍W，2.2倍位置。

有些少早餐飛，暫時睇隔夜票數未有足夠信心贏馬，但入三甲應可做到！

「精彩輝煌」今季只跑一場，其後因健康問題休息直到宜家再上陣。

賽前操練尚算積極兼有兩課試閘，走勢不俗。

就算馬匹狀態未十足，但體力有優勢，都可能有機會會跑得接近。

昨日開飛21倍，5點落到17倍，現時23倍W，4.3倍位置。

居然有墊底飛，買三重彩，四重彩要畀一票呢匹馬。

提供：1知道再勝、4當家精神、3精彩勇士、2精彩輝煌

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