澳門全年跑馬，即將進入暑期黃金檔期，受到馬迷關注。

由6月19日星期六開始，當地除於編定的星期五照跑夜馬外，日馬在季內將不會再有，編定跑馬的周六或日將跑黃昏賽，而且於8月29日星期日煞科前將有多項大賽上演。

當中，除之前報道過的澳門打吡、主席挑戰盃及澳門金盃外，澳門馬會最新公佈還會舉辦澳門打吡預賽及澳門堅尼大賽，以讓馬主爭取更多獎金收入。

打吡預賽將在5月29日星期六上演，總獎金55萬元，屬草地1500米三級賽，顧名思義是一場打吡前哨戰。

堅尼大賽定於6月27日星期日進行，草地1500米一級賽總獎金65萬元，設為三冠皇系列第一關，餘下兩關分別是澳門打吡及金盃。

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