韋達近期頻頻發動進攻，今晚（12日）沙田夜馬憑「當家精神」贏馬後，本身近三期賽事勁取六Win，5月暫時成績冠絕同儕。

「當家精神」今仗雖然面對賽前三戰三勝、1.3倍的「知道再勝」，但前駒在周俊樂胯下走勢十分輕鬆，最終打破後駒的不敗金身，本身三戰C加3賽道直路賽全勝。

周俊樂自5月8日沙田日馬起升格為受讓五磅的見習生，不過讓磅減少對其表現影響不大，須知他近兩期皆夥拍師傅韋達賽駒高奏凱歌，在5月四戰皆有頭馬進賬。

第三場單Win及組合獨贏A2分別派47及29元，二重彩派100元。

第二至四名順序為「知道再勝」、「多多寶驥」及「精彩勇士」。

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